張素玲從小在森林裏長大，對花草植物有種特別情感，喜歡畫小女孩、貓咪和鯨魚。（裕珍馨文化基金會提供）

張素玲希望透過繪本告訴大家，每一個人都是獨特又美好的個體，每一個人都要好好的愛自己！（裕珍馨文化基金會提供）

生命沒有重頭再來的機會，那怕是擦身而過！42歲罹癌的張素玲是位溫柔堅定勇敢的生命鬥士，她希望透過繪本告訴大家，每一個人都是獨特又美好的個體，每個人都要好好的愛自己！即日起至11月6日在大甲裕珍馨三寶文化館，展出她的插畫及繪本「斯斯找工作」的原畫，是場讓人很舒服、看完會微笑的展覽。

張素玲大學讀的是中文，所以寫過小說；文青的她曾開過漫畫店，手巧又浪漫的她也學習捏塑，擅長捏製可愛的小飾品。這些手工製品也曾是她主要的經濟來源！從小的夢想就是當一個畫家，但除隨興的塗鴉外，一直沒有真正走上畫畫這條路。

無奈生命造化弄人！42歲時她確診淋巴癌，又因感冒引發肺炎、敗血症、器官衰竭等，家人簽了好多張急救同意書，昏迷了六天後，她卻奇蹟似的醒過來！因這場重病讓她醒悟到短短數十年的人生，如果沒有真正為自己好好活過，豈不可惜？在「賽斯教育基金會」老師引導下，她決定走上畫畫這條路。

張素玲開始四處拜師學藝，從代針筆禪繞畫學起，她也學了色鉛筆和水彩。學畫以後，她成為台中市街頭藝人，插畫作品被印成台中市圖書館的借書證、也出版童書、明信片.等，成為她當初想成為的插畫家。

張素玲說，她從小在森林裏長大，對花草植物有種特別情感，喜歡畫小女孩、貓咪和鯨魚，喜歡單純美好的事物，透過創作的過程，讓自己回到無憂無慮的童年時光。自從開始畫畫以來，許多朋友告訴她，她的插畫讓他們感到非常療癒，原本想療癒的是自己，沒想到卻療癒更多的人。

張素玲這次展出的繪本「斯斯找工作」就是跟「賽斯教育基金會」合作的身心靈療癒童書，內容敘述一隻蜘蛛「斯斯」要找一份可以糊口的工作，在學習其它的昆蟲都失敗後，才終於找到最適合自己的方式；為了畫蜘蛛，極度害怕蜘蛛的張素玲硬著頭皮觀察蜘蛛，終於畫出可愛版的蜘蛛「斯斯」。

張素玲希望透過繪本告訴大家，每一個人都是獨特又美好的個體，每一個人都要好好的愛自己！也讓她真正明白，原來「我不需要特別做些什麼，只要好好的活出自己精彩的人生，就是對這世界最好的貢獻！」