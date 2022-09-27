台大醫院、國泰醫院攜手，與雲象科技三方合作「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」，獲得衛福部TFDA醫材許可，加入打擊國人癌症之首—大腸癌的防治工作。

國健署2022年統計，台灣每年有近1萬7000例大腸癌新發生個案，為最常見的癌症。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說，50歲以上大腸癌盛行率是每千人約2至3人，大腸癌篩檢不但可偵測到早期癌，減少大腸癌造成死亡，更可偵測並切除癌前病變，減少大腸癌的發生。

大腸鏡檢查已被證實能有效降低大腸癌的死亡率與發生率，但醫師施行大腸鏡時偵測腺瘤能力歧異造成之病灶遺漏，國外研究顯示施行大腸鏡時的腺瘤偵測率每提升1％，可降低鏡檢後發生大腸癌風險3％，死亡率可降低5％。2022年國外研究顯示，藉AI人機協作進行大腸鏡檢查，約可提高14％ ~ 30％ 的腺瘤偵測率不等。

台大醫院、國泰綜合醫院、雲象科技攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測 aetherAI Endo」，包括一般肉眼不易觀察到的瘜肉，皆能被AI捕獲，準確度高達96％。研發團隊跨兩院共收集超過3000位病患、逾40萬張影像資料提供人工智慧訓練，逾40萬張影像資料提供人工智慧訓練。

國泰醫院消化內科主任洪志聖表示，國泰醫院、台大醫院及雲象科技2021年簽署三方合作開發AI瘜肉偵測及辨識瘜肉形態的偵測技術，由國泰醫院及台大醫院提供大腸瘜肉靜態影像圖片及動態擷取的影像圖片強化AI深度學習，發展軟、硬體，尋求衛福部食藥署認證。

台大醫院院長吳明賢表示，大腸癌是新國病，發生率蟬聯多年第一，「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」同時開發軟硬體，實際應用更方便，透過跨院合作提供大數據開發，研發成功幾乎可比擬為醫師的第3隻眼睛，避免醫師遺漏瘜肉可更好預防大腸癌發生。

吳明賢說，為了將「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」推廣至國際，前瞻性多中心臨床試驗驗證大腸鏡瘜肉偵測率已經展開，雲象科技與台大醫院、台大醫院癌醫中心分院、輔仁大學附設醫院、彰化基督教醫院、新光醫院正進行跨院區的隨機分派臨床試驗前瞻計畫。