據大陸國家發展改革委監測，9月19至23日當周，大陸36個大中城市精瘦肉零售價格周均價比去年同期上漲30％，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度上漲二級預警區間。按照預案規定，大陸官方將於本周投放今年第4批中央豬肉儲備，並指導各地聯動投放地方政府豬肉儲備。

根據大陸農業農村部9月23日發佈的「農產品批發價格200指數」顯示，截至當日14時，全大陸農產品批發市場豬肉平均價格為每公斤31.08元（人民幣，下同），與8月23日的28.91元相比，一個月漲幅超過7.5％。

但據中新網報導，當前大陸國內生豬產能總體合理充裕，能繁母豬、新生仔豬、育肥豬存欄量均呈上升態勢，生豬價格已處於歷史較高水準，不具備持續大幅上漲的基礎。

因此，建議養殖場(戶)合理安排生產經營決策，保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬，不盲目壓欄惜售，不盲目開展二次育肥。下一步，大陸國家發展改革委將會同有關部門結合市場形勢繼續投放中央豬肉儲備，必要時進一步加大投放力度，促進生豬市場平穩運行。