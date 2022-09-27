18歲黃姓男子在去年陸續與未成年少女小明（化名）與小華（化名）交往，他要求兩人自拍不雅照片傳給他。橋頭地院審理後，認為黃男的罪刑並非嚴重，依脅迫使少年製造猥褻行為的電子訊號罪，以及違反本人意願的方法使少年製造猥褻行為的電子訊號罪，判處黃男有期徒刑3年10月。

判決書指出，黃姓男子先於去年5月透過交友軟體「乾杯」認識小明，之後兩人成為男女朋友。黃男之後竟然要求小明自拍不雅的下體照片給他，小明先透過網路取他人的照片給黃男。黃男察覺後，竟口出惡言，還罵三字經，要求小明傳送自己的照片，還聲稱不會外流。

小明因為擔心黃男把先前的他人照片發送出去，所以乖乖照做，藉此滿足黃男的性慾。黃男收到照片後，竟然變本加厲，要求小明拍攝自慰的照片給他。並警告小明就算封鎖他也無濟於事。小明害怕，向學校老師求助，報警處理。

黃男之後還利用類似手法對小華下手，小華不堪其擾，透過家長報警處理。小明與小華都是12歲以上卻未滿18歲的少女。法官指出，就算黃男與兩人是情侶，但他此舉仍構成以脅迫、違反本人意願迫使兩女製造不雅照片，並傳送給黃男。

法官認為，黃男此舉雖然可惡，但跟其他犯罪情節相較，黃男並非惡劣嚴重。且黃男在案發後已經與兩女的家人達成和解，黃男在犯案時才剛滿18歲，在犯罪情狀的客觀上不無堪予憫恕之處，得以依刑法第59條規定酌量減輕其刑。可上訴。