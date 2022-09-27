【旅遊經 編輯部報導】睽違兩年的F1一級方程式賽事，新加坡旅遊局早在1月時就宣布F1新加坡大獎賽確定回歸，更續約7年，將持續舉辦至2028年賽季！今(2022)年將於9月30日到10月2日於新加坡濱海灣街賽道舉行。為了讓無法馬上前往新加坡觀賽的廣大台灣車迷們一償所願，新加坡旅遊局將在10月2日新加坡大獎賽分站決賽當天晚上七點半於「The Brass Monkey 銅猴子復興店」舉辦「新加坡F1一級方程式賽車」直播活動，現場除了可以即時觀看新加坡F1決賽獎落誰手，現場打卡還可體驗「TopTime 極速時刻」賽車模擬器在新加坡賽道高速奔馳的刺激時刻，還有特色新加坡點心與免費啤酒可享用。

「濱海灣街賽道」為F1一級方程式史上，第一條夜間競賽用的賽道，在疫情前世界的F1賽車迷為此蜂擁而至，以近距離感受高強度街道狂飆，各車隊如猛獸般奔馳其中，搭配迷人濱海灣夜景，讓人忍不住瞬間尖叫，還可同時將美食、購物和文化休閒活動一網打盡，享受多姿多彩的新加坡夜生活。

今年以F1賽事為主題的Grand Prix Season Singapore（GPSS）共分為四大區域，除了有烏節路、克拉碼頭和甘榜格南外，更是第一次加入的聖淘沙，讓喜歡海灘和島嶼風的家庭親子客們多了一個新選擇，一系列的精彩活動，讓旅客可以狂歡10天不間斷。賽事期間也將販售以賽事為主題的活動與產品，讓整個城市充滿熱血沸騰的賽事樣貌，更邀請到DJ Marshmallow棉花糖、西城男孩、Green Day（年輕歲月）、黑眼豆豆等國際巨星熱鬧登場！

為滿足無法場的台灣賽車車迷，新加坡旅遊局將在10月2日晚上七點半於「The Brass Monkey 銅猴子復興店」，舉辦「新加坡F1一級方程式賽車」直播活動，快來現場享受最直接的引擎聲浪，由新加坡旅遊局帶你們一起感受賽車瞬間奔馳的快感！除了觀看賽事，還可獨家體驗「TopTime極速時刻」賽車模擬器，一邊享用新加坡特色美食，一邊暢飲生啤酒，享受夜間賽事的魅力，體驗飆速快感。

※.活動資訊：

活動時間：10月2日（日）17:00 – 01:00活動地點：The Brass Monkey 銅猴子復興店（台北市中山區復興北路166號）相關訊息可至新加坡旅遊局官網或新加坡F1官網查詢！

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

圖片：新加坡旅遊局提供