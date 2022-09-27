【旅遊經 編輯部報導】

隨著疫情的變化，各地相繼傳出逐步解封，除了台灣10月13日可能的0+7，日本宣布10月11日開放自由行、免簽證入境；南韓入境免隔離，而且「免簽證入境」措施延長到10月31日，台灣旅客只要在出發前72小時，取得K-ETA電子旅行許可，即可入境南韓；泰國9 月 30 日結束全國範圍的 COVID-19 緊急法令，於10月1日起，將新冠肺炎從「危險的傳染病」重新分類為「受監測的傳染病」，故前往泰國的國際旅客，將不再需要出示疫苗接種證明或 ATK 檢測結果。

泰國玩水，是許多遊客到泰國旅遊所追求

泰國 COVID-19 情況管理中心 (CCSA)自 2020 年 3 月 25 日以來，已實施 19 次的 COVID-19 緊急法令的結束，CCSA將自動解散，所發布所有法規、公告和命令根據也被撤銷。其實泰國自疫情以來，泰國於2021年7月起慢慢解封，如 2021 年 7 月開始通過普吉島沙盒、蘇梅島加和 7+7 擴展計劃等，2022 年 7 月 1 日起，進入全面重新開放階段，取消泰國通行證註冊計劃，外國人只需出示疫苗接種證明或在旅行 72 小時內專業ATK 檢測結果為陰性，這個規定將自 2022 年 10 月 1 日起取消。

此外，2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日生效，內閣批准將來自可免簽證國家/地區的遊客的逗留期限延長至 45 天（原為 30 天），並將有資格獲得落地簽證（VOA）的遊客的逗留期限延長至 30 天（原為 15 天）。而台灣被列為進入泰國需簽證國家，落地簽證（VOA）台灣遊客，可逗留期限延長至 30 天。

另外，還是提醒欲前往泰國的遊客，雖然泰國政府不要求出示醫療保險證明，不過為己身，出發泰國前請先行進行旅遊醫療保險措施，以及在泰國旅遊之前，也請帶口罩，並與群眾保持安全距離，確保自身健康！

圖片：泰國觀光局提供