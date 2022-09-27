【旅奇傳媒/編輯部報導】近年來，「可持續性旅行」或「生態旅遊」已然成為流行術語。可持續性旅行的方式有很多種，如環保的出行方式、攜帶可重複利用的產品等，這些方式雖然看起來微不足道，但是每位遊客微小的改變都會對環境與社會產生不小的影響。

▲亞伯達省自行車之旅。 圖：加拿大旅遊局－Mountain Madness Tours／提供

在加拿大，以可持續性旅行的方式體驗亞伯達省的方法有很多，可以選擇城市自行車之旅（Urban Pedal Tours），輕鬆的探索艾德蒙頓（Edmonton）；艾德蒙頓的北薩斯喀徹溫河（North Saskatchewan River）是北美最大的城市綠地，舉目望去，蜿蜒綿長的河岸完全被綠色覆蓋，鬱鬱蔥蔥，只需步行或是租一輛自行車，便可以輕鬆探索美景與當地文化。

這裡的秘密小徑和公園，可以讓人們在騎行時盡情尋找屬於自己的一片寶藏天地，享受大自然的清新，騎行這種環保的出行方式不僅降低了對環境的損害，還能發現乘坐汽車容易錯過的隱藏風景。

▲BC省大熊雨林。 圖：圖片來源：加拿大旅遊局－Momme Halbe／提供

作為可持續性森林管理的佼佼者，BC省（卑詩省）通過管理生態系統，在全球獨一無二的大熊雨林中實現了保護生態與促進人類發展並行的目標。大熊雨林沿BC省的太平洋海岸覆蓋640萬公頃，它擁有世界沿海溫帶雨林的四分之一，提供了令人驚嘆的風景，吸引了來自全球的遊客。

其豐富的森林和海洋資源也支持著當地社區和經濟發展。 BC省強大的森林立法、監測和執法系統確保了全省的可持續森林管理，這為大熊雨林提供了全面保護，並使BC省的受保護土地和水的總量達到15%以上，超過加拿大其他省份。

▲尼亞加拉公園發電站的隧道景觀。 圖：尼亞加拉公園／提供

除了BC省，安大略省的尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）發電站也是可持續性旅行的標準目的地。尼亞加拉瀑布發電站的前身是「加拿大尼亞加拉發電公司」。現在，這個水力發電先驅奇蹟成為尼亞加拉瀑布（Niagara Falls）最新的必看景點——尼亞加拉公園發電站。

該景點的第一階段參觀於2021年7月開放，第二階段的參觀也已於2022年7月開放，此次開放也將為遊客帶來更激動人心的新體驗。遊客能夠探索發電站地面180英尺以下的尾水隧道和壯觀的新觀景台，新觀景台延伸到河中可以看到尼亞加拉河下游的全景，每一位到訪的旅行者都可以沉浸在周圍的環境中，感受可持續性能源為社會帶來的貢獻。

▲安大略省的楓葉。 圖：加拿大旅遊局－Kevin Arnold／提供

進入秋天後，加拿大東部的安大略省尤其迷人，白天陽光明媚，夜晚微風清涼。各種各樣顏色的樹葉，使其成為了一個田園詩般的季節性旅居地。無論在省立公園閒逛，還是在偏遠的小島上划船，亦或是在涼爽的日子裡漫步於多倫多（Toronto）或渥太華（Ottawa）的街道上，都會發現很多賞葉地點。

人們可以提前查閱安大略省的紅葉情報，以確認高峰期的觀賞時間和地點，然後帶上相機，將美景一一記錄。 作為安大略省的省會，秋天的多倫多自然也美得不可方物，隨著氣溫的回落，位於伯靈頓（Burlington）的皇家植物園（Royal Botanical Garden）開始悄然綻放色彩；皇家植物園是加拿大最大的植物園之一，該植物園擁有超過2400英畝的花園和自然保護區。

九月是花園中一個美麗的過渡月，因為花朵與果實植物相連，秋天的色彩開始為樹冠著色。人們可以在植物園內的岩石花園（Rock Garden）中看到白木紫苑, 紫澤蘭等花朵悄然綻放的迷人身影；也可以沿著小徑，觀看楓樹，橡樹和菩提樹的顏色變化，探索秋季的奇妙景觀。

如果喜歡觀察自然現象並紀念季節的轉變，那安大略省有不少公園都值得一去。在每年的秋天，位於溫莎（Windsor）東南部的皮利角國家公園（Point Pelee National Park）都會迎來成千上萬隻帝王斑蝶（monarch butterflies）的遷徙。一旦時機成熟，大量的蝴蝶就開始穿越伊利湖（Lake Erie），形成極其壯觀的景象。看著億萬隻蝴蝶飛越千里，漫漫遠征，讓人們不得不讚歎大自然所孕育的神奇又偉大的生命力量。

除了動物的遷徙，位於安大略省東南部的阿岡昆省立公園（Algonguin Provincial Park）也有著壯觀的秋色。這裡是25種樹木的家園，每年秋季來臨，這裡就成了楓葉的海洋。漫步在標誌性的紅楓樹之間，彷彿置身於童話世界一般，隨手一拍就像是秋季的明信片。

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