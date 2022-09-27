【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）2022年起將雲林縣古坑鄉樟湖村納入大草嶺觀光圈範圍，為促進產業及地方間的交流互動，並搭配黃頭鷺遷徙的季節，日前攜手雲林縣古坑鄉樟湖村辦公室、樟湖社區發展協會、樟湖生態國民中小學舉辦大草嶺觀光圈－「竹風茶韻 | 喫茶賞鷺趣」活動。

▲竹料理農家風味盒。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲竹意創藝手作體驗。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

期許透過合作推廣，結合社區力量，以主題活動的導入辦理手作體驗觀光推廣，內容包含藍染藝術體驗、小小茶人茶席展演、竹意創藝手作體驗、竹料理農家風味盒，從傳統技藝、在地人文景觀及自然地景共生之角度，將樟湖之美傳遞出去，讓旅人前來小鎮漫遊，體驗慢食、漫遊、慢生活的美好。

▲藍染藝術體驗。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，在不同地區、不同場域應當抽取環境季節特色及傳統技藝精神，從中延伸多元的體驗活動，並將體驗活動具體步驟化及精緻化，為其注入新活力新生命，進而推廣深度、小眾、精緻之觀光旅遊型態，希望能透過產業氛圍營造及活動的引導帶領，慢慢地將大草嶺觀光圈內的人文及自然風情推廣給遊客認識，提供更多元的旅遊型態，在現場體驗、實際手作，大自然洗禮遊憩體驗享受下，達到寓教於樂的遊憩意義。

▲小小茶人茶席展演。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

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