其中一面看板位於市政府捷運站附近。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

前中華民國小姐冠軍張淑娟因不滿遭媒體人周玉蔻點名是「晶華緋聞案」的女主角，昨（26）日上午與律師、國民黨台北市議員王鴻薇一同前往台北地檢署按鈴提告，不料周竟也到場，稱是去向張道歉，引起場面混亂、網友討論。事後國民黨台北市議員徐巧芯除宣布拒上周玉蔻任何節目外，更曝光信義區出現了3面廣告看板，大喊「投給陳時中，就是支持周玉蔻」，讓網友笑翻。

張淑娟因不滿遭周玉蔻等人點名為「晶華緋聞案」女主角，導致她連日遭網路霸凌，她強調自己從沒跟國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴滾過床，希望周停止使用她的照片打知名度；不料周玉蔻昨日也到現場，稱是去跟張淑娟道歉，張想離開現場時周還緊追不捨，在場員警為此緊急以人牆隔開雙方，場面異常混亂。

事後徐巧芯向NCC檢舉周玉蔻的節目，認為她未經查證就進行抹黑，傷害無辜民眾權益，更讓閱聽人產生錯誤認知，同時宣布拒上周玉蔻任何節目，並整理出這個月有上過周玉蔻節目的綠營清單，結果發現民進黨台北市長候選人陳時中團隊多次上她節目，比例高達46.7%。

此外，徐巧芯今日更在臉書貼出信義區街頭廣告看板的畫面，只見內容為「投給陳時中，就是支持周玉蔻」與「喜歡周玉蔻，就投給陳時中」，並透露信義區有3個打卡點，分別為「忠孝東路五段1號」、「忠孝東路四段51號」及「信義路四段468號」。