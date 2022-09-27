明天就是一年一度的教師節，不少人在這天對恩師表達心意，王品牛排即日起至9月30日、限時4四天，憑FB/LINE/瘋美食(任一)優惠畫面消費1,790元套餐，即可免費升級價值1,990元的「澳洲和牛佐海大蝦」主餐一客；嚴選澳洲和牛搭配主廚特製奶油白醬，肉質軟嫩、入口香濃，搭配蝦中極品-海大蝦、以茄汁煨煮，一次享受海陸美味。

夏慕尼全新上市「經典牛排套餐」售價1,388元+10%服務費，一次品嚐兩種牛排主餐、兩種鐵板料理手法，呈現出最完美、豐富的法式風味：鐵板香煎軟嫩菲力佐松露紅酒醬、美國CAB認證的安格斯紐約客，在主廚純熟技藝下，與火共舞肉質鮮甜，搭襯北海道干貝和厚實海大蝦，滿足饕客對海陸滋味的所有渴望。

10月份夏慕尼再度邀請星座專家，喊話當月份愛情運最強的四星座：水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座一起來場龍蝦盛宴，10月3日起至10月31日、平日消費兩客套餐，一人符合資格即招待「波士頓龍蝦半隻」、兩人符合資格招待價值1,200元「波士頓龍蝦乙隻」，讓戀人們在天涼的季節，並肩享用溫暖的海陸鐵板饗宴。