蔡瑞雪頂著「北一女神」光環投入演藝事業，曾在韓綜《偶像學校》中爭取出道機會，可惜慘遭淘汰。回台灣後，斜槓跨足YouTuber及演員事業，社群上已有超過70萬人追蹤。昨（26）日她在IG上PO出泳裝養眼照，雪白美胸自信露出。

蔡瑞雪PO出的限時動態中，可見她穿著一身黑色比基尼與姊妹們一同開心捧臉、比耶，即使閉眼，也無損蔡瑞雪的貌美。小件的比基尼遮掩不了她的白皙美胸，最為隱密之處還俏皮地用愛心遮擋，阻斷一片網友們想看更多的哀號聲。

隨後她又單獨入鏡，畫面中可見她歪頭甜笑，豐潤的雪乳正對著鏡頭，在她的動作下小幅晃動。對比出兩側綺麗的雙臂是如此纖細。無瑕的肌膚在海潮的襯托下尤為清楚，讓廣大 粉絲大飽眼福。

蔡瑞雪在動態中以白字寫出「還是最喜歡大海」的字樣，過去也曾PO出在海邊衝浪的影片。短片中只見她雙手張開，穩穩站立在衝浪板上，還有閒情逸致對著鏡頭揮手打招呼，並配文「不管跌倒幾次，別放棄，準備好了，就重新出發吧。」，此番表現，驚的網友紛紛留言「找到你的強項了欸！運動健將」、「快去當選手」、「好扯～～妳是才藝富翁」、「掌聲鼓勵鼓勵。」