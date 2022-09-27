喬治和妹妹夏綠蒂出席女王葬禮

哈利和妻子梅根淡出英國王室核心，遠走美國，對兄嫂威廉和凱特的3個孩子意外造成影響，而這也是新威爾斯親王無法原諒他們的要因之一。

據《內幕》（The Insider）網26日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在即將出版的新書《新王室》（The New Royals）中說，哈利和梅根卸下王室核心成員的任務，不僅影響了整個英國王室，大大增加了威廉和凱特的職責，也影響到他們教育子女的方式。

此外，在哈利和梅根淡出後，也連帶使威廉的3個孩子受到更多關注，而這是他和妻子凱特所始料未及的。王室歷史學家雷希（Robert Lacey）說，近年來9歲的喬治，7歲的夏綠蒂和4歲的路易頻頻公開露面顯示，威廉與凱特改變了他們教養子女的方式。他指出，大眾可以看到，這3個孩子在鏡頭前表演，但那並不是威廉和凱特原本的計畫。

他們原本打算，要盡量在保有隱私的狀況下教養孩子，可是如今孩子卻成了王室大秀中的亮點之一。

而2022年最引人矚目的，包括喬治和夏綠蒂3月出席菲立普親王（Prince Philip）的追悼會、他們與弟弟路易6月參加女王的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動，還有喬治及夏綠蒂最近現身女王葬禮。

三兄妹第一天上新學校

威廉的3名子女成為眾所矚目的焦點

威廉的小兒子路易古靈精怪，在鏡頭下不時有出人意外的表現。

就在女王辭世的前一天，兄妹3人才因為第一天上頂尖私校蘭布克學校（Lambrook School），而和父母接受媒體拍攝。1位匿名的消息人士向CNN新聞網透露，威廉夫婦會從倫敦搬到溫莎城堡（Windsor Castle），有部分原因就在於想要孩子過「正常」的生活。

而妮可在書中指出，威廉一直無法原諒哈利遷居美國雖有好些原因，但其中之一，就是這影響了他的家庭。