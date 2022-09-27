哈利和妻子梅根淡出英國王室核心，遠走美國，對兄嫂威廉和凱特的3個孩子意外造成影響，而這也是新威爾斯親王無法原諒他們的要因之一。
據《內幕》（The Insider）網26日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在即將出版的新書《新王室》（The New Royals）中說，哈利和梅根卸下王室核心成員的任務，不僅影響了整個英國王室，大大增加了威廉和凱特的職責，也影響到他們教育子女的方式。
此外，在哈利和梅根淡出後，也連帶使威廉的3個孩子受到更多關注，而這是他和妻子凱特所始料未及的。王室歷史學家雷希（Robert Lacey）說，近年來9歲的喬治，7歲的夏綠蒂和4歲的路易頻頻公開露面顯示，威廉與凱特改變了他們教養子女的方式。他指出，大眾可以看到，這3個孩子在鏡頭前表演，但那並不是威廉和凱特原本的計畫。
他們原本打算，要盡量在保有隱私的狀況下教養孩子，可是如今孩子卻成了王室大秀中的亮點之一。
而2022年最引人矚目的，包括喬治和夏綠蒂3月出席菲立普親王（Prince Philip）的追悼會、他們與弟弟路易6月參加女王的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動，還有喬治及夏綠蒂最近現身女王葬禮。
就在女王辭世的前一天，兄妹3人才因為第一天上頂尖私校蘭布克學校（Lambrook School），而和父母接受媒體拍攝。1位匿名的消息人士向CNN新聞網透露，威廉夫婦會從倫敦搬到溫莎城堡（Windsor Castle），有部分原因就在於想要孩子過「正常」的生活。
而妮可在書中指出，威廉一直無法原諒哈利遷居美國雖有好些原因，但其中之一，就是這影響了他的家庭。
文章來源：Prince William and Kate Middleton's children became more 'prominent' royals because of Prince Harry and Meghan Markle's step back, according to a new book
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。