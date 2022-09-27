爸爸買房獲利，該把部分利潤分給借掛名的兒子嗎？一名網友分享，爸爸多年前以他的名字購買預售屋，日前覺得時機成熟了想出售，原PO一查獲利約700萬元，老婆知道後主張「就算要還，也要討獲利的一半」，讓人傻眼。

「我跟太太吵架，因為爸爸有件不動產在我名下要取回」，原PO在臉書社團「靠北婚姻」表示，爸爸當初因資產配置，用他的名字買了預售屋，如今房價大漲，爸爸決定出售，便打電話告訴他。

原PO好奇查了一下周邊的房價，發現爸爸眼光精準，物件已獲利700萬元。結果事情曝光被老婆知道了，她要求原PO別把房子還給爸爸，「就算真的要還，也要跟他拿350萬」。

原PO說，當初並沒有說房子要給他，憑什麼直接佔有；就算爸爸是因為避稅才過戶，也沒有說要分潤啊，「只要一提到房子，兩人就會吵架然後冷戰，請問我該怎麼導正太太觀念」。

貼文曝光後，網友紛留言勸離婚，「這樣的老婆太貪了，除非你爸主動給，不然這件事無解，離婚比較簡單」、「一件事看清老婆欸，真的要好好處理」、「財產這種事，本來就看長輩意願，晚輩不能主動開口」。