親綠媒體人周玉蔻因在主持的政論節目中，爆料國民黨前副主席蔣孝嚴過往與前中國小姐張淑娟滾床單，昨天挨告。昨陪張提告的台北市議員王鴻薇今再舉辦記者會，抨擊周節目嚴重違反新聞自律，籲國家通訊傳播委員會（NCC）調查懲處。

王鴻薇也提到，除已向NCC檢舉外，昨天也已向民視提出檢舉，認為周玉蔻節目中公開用張淑娟照片，並指涉與蔣孝嚴滾床單，言論嚴重危害張隱私權，已違反民視自律要求；認為民視過往可停掉彭文正節目，現在也請處理周的節目。

王鴻薇說，向NCC與民視檢舉是基於要幫媒體界除害，如果張淑娟的事都沒辦法處理，以後政論節目8點檔連續劇化。

王鴻薇表示，周玉蔻在主持的政論節目中，公然呼籲「投陳時中就是投周玉蔻」、「喜歡周玉蔻就要投陳時中」，號稱媒體人卻在選舉過程為單一參選人搖旗吶喊到這種地步，民視可以這樣容忍這種敗壞民視名譽的誇張行徑？

王鴻薇說，周玉蔻不僅利用主持政論節目對特定候選人攻擊，還波及無辜第三者，以無中生有的事情搭配個人照片方式汙蔑張淑娟這樣無辜、沒有麥克風的老百姓，張忍無可忍才基於她的權益去法院提告。

王鴻薇指出，周玉蔻在張淑娟宣布提告前，完全沒有曾經試圖聯絡、求證，自己每天信口開河，直到要被告，昨天才假惺惺到現場說要跟人家道歉；先羞辱別人，侵犯人家隱私權，然後才要道歉，有這樣的道歉法？

王鴻薇質疑，周玉蔻爆料張淑娟滾床單時，還當時旅館走廊有錄影，是看到鬼，錄影帶拿出來啊？如果有，那周昨天為什麼要道歉；周在政論節目霸凌無辜路人甲10天，昨天才說要道歉，道歉個鬼。

也出席今天記者會的國民黨智庫前副執行長黃新華表示，周玉蔻爭議行為有4步驟：「胡說八道、踢到鐵板、被人提告、道歉賠償」；周在這樣的無間輪迴中樂此不疲，卻搞的大家很累。

台北市議員徐弘庭表示，周玉蔻像政治快篩，篩出民進黨雙標，NCC對政論節目與周的標準、對政論節目控管標準在哪？為何一個媒體人能享有這麼多特權？媒體應是國家道德良心，監督政府的第四權，不應是特定人士的打手或走狗。