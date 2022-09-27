台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」，今天由蔡英文總統揭牌後啟用。北科大表示，這個學院10月啟動招生，明年2月入學，與企業合作規畫人工智慧、資訊安全、半導體等重點領域學程，共同培育高階科技人才，強化國家重點產業競爭力。

今天的揭牌典禮，除了蔡英文總統，總統府資政顏志發、考試院考試委員姚立德、教育部政務次長劉孟奇、數位發展部次長闕河鳴、國科會副主委陳宗權、國發會副主委游建華等人也均出席。

蔡英文總統表示，北科大累積了豐富的產學合作資源，這次邀集16家企業投入資源共同合作，累計達到近2億元的投入，是目前研究學院當中額度最高的學院。這些豐富的資源，顯示出企業對北科大的認同，也展現出企業對培育人才的高度意願。

北科大校長王錫福指出，創新前瞻學院希望與產業界共治、共學、共研，提供創新自主、跨域整合的合作平台，並聚焦人工智慧、半導體、資訊安全等本校強項重點領域，規畫人工智慧科技碩士、博士學位學程，資訊安全碩士、博士學位學程，以及半導體科技學分學程，預計至民國122年計可培育碩士達600人、博士80人。

北科大創新前瞻學院院長蘇昭瑾指出，學院針對傳統產學合作的痛點和模式重新調整，廣邀義隆、友達、台達電、群光、華景、訊達、先鋒材料、福壽、美商Sunbird等10餘家指標性企業，形成聯合研發中心的「聚落」，透過跨領域、跨產業相互交流，深化產學對話機制，發揮異業合作綜效。

蘇昭瑾表示，創新前瞻學院的教學與研究均著重動手動腦，實作培力，由合作企業開設主題式研發課題，產學雙方共同指導論文，不僅讓學生得以同步認識企業的核心關鍵技術，亦能掌握研究成果應用的市場即時動態，強化商品化導向的研發力道。

北科大說，創新前瞻學院鼓勵研究生赴業界實習，挖掘實務問題，在產學深化合作的訓練過程中，學生透過參與企業數位轉型的經驗，取得數位創新DNA。與此同時，學院也將進一步為學生爭取前往企業海外部門或國際合作單位的實習機會，產學攜手培育具國際觀的高階人才，掌握國際先進研發技能。