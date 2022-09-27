全球機能服飾龍頭「儒鴻企業」斥資64億元在新莊副都心興建企業總部，打造地下4層樓、地上19層樓的特色建築物，歷經3年終於圓滿落成，今(27)日早上舉行啟用典禮，新北市長侯友宜、前副總統陳建仁及儒鴻企業董事長洪鎮海等人皆出席剪綵；侯友宜表示，感謝儒鴻在新莊進駐企業總部，為新莊帶來2000個工作機會，並且成立托育中心，在照顧同仁之餘也不忘回饋在地社區。

新北市長侯友宜表示，當初他向洪鎮海承諾，若是他願意投資新莊，一定會一定全力協助，招商一條龍拚到底，也拜託若是企業總部落成，能幫忙成立托育中心，而且如果招收人數有出現餘額，除了照顧自家員工，也會分享給在地社區的年輕父母。

他說，由新莊副都心、頭前重劃區、新莊北側知識園區環繞而成的黃金三磚，再加上泰山都市計畫區、塭仔圳重劃區等，超過800公頃的副都心產業帶已然成形，吸引許多國際型企業總部進駐，透過聚落經濟和交通便捷等優勢，帶動周邊產業發展，具有象徵性的里程碑。

侯友宜指出，新莊是北台灣、北北基桃的中心，要跟東京、首爾、洛杉磯等千萬人的國際大都市競爭，「現在趕快來新莊副都心購地建企業總部，不然晚來的人就沒有了」，而且到2030年時，新北市的捷運系統、軌道建設可以建構159公里、121座車站，每10萬有3.8座車站，超過東京、首爾的3座，超過新加坡的2.2座，未來不僅帶動新北的繁榮，也吸引更多企業來投資。

儒鴻企業董事長洪鎮海表示，儒鴻創立45年來長期深耕新北，在五股原有2棟大樓，總樓地板面積約3000坪，但早已不敷使用，考慮公司未來長期營運發展，並且看準新莊副都心發展潛力、交通優勢，因此選擇在這裡落腳

他說，新總部成立後，具有近1.5萬坪樓地板面積，約為原大樓面積5倍，可將台灣所有約2000位員工聚集在一起，匯聚主要業務、接單營運重心、研發中心等，可發揮最大營運效益。

經發局表示，新莊副都心鄰近新北市產值最大、就業人口數最多的新北產業園區，新五泰區約有3萬6千多家中小企業，擁有完整產業供應鏈和工業技術優勢，產業聚落已然形成。且鄰近周邊擁有市府招商案「宏匯廣場」、「新莊宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，引進產業辦公室、購物商場等設施，豐沛新莊副都心城市機能多元性與高值化，有助於新北產業未來黃金10年發展，帶動周邊產業效益與就業機會，創造高經濟效益且國際化的繁華新榮景。