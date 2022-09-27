民進黨宜蘭縣黨團拿「貪汙縣長下台」、「反對家族干政」的卷軸，一行人無聲抗議站主席台2側。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙率領各局處長離開議場，並笑說「尊重他們，選舉一到，花招很多」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會第19屆第8次定期會今（27日）上午開議，縣長林姿妙上台致詞時，民進黨團拿「貪汙縣長下台」、「反對家族干政」的卷軸，一行人無聲抗議站主席台2側；林姿妙說完「謝謝各位」即離席，她說「尊重他們，選舉一到，花招很多」。

今上午10時為最後一次定期大會開幕典禮，對於縣長林姿妙上任將屆滿4年的施政成果及未來施政願景作完整說明，待議長張建榮邀請林姿妙上台致詞時，民進黨團主委陳俊宇率數位議員，拉開「貪汙縣長下台」、「反對家族干政」的卷軸，表無聲抗議站主席台2側。

國民黨縣議員李清林見狀即上前推拉民進黨團議員們，怒說「人家在報告，沒有這樣的，休息啦」，其餘藍營議員們聲量此起彼落，「不用配合他們照相啦」、「選舉選這麼慘」，張建榮說「不行啦！開下去」，張隨即與林交頭接耳，最後林姿妙重回主席台說「謝謝各位」，張建榮宣布散會，請縣長離席。

林姿妙則率領各局處長離開議場，並笑說「尊重他們，選舉一到，花招很多」，說完便搭電梯離開縣議會。

定期會散會後，陳俊宇表示，今年1月初爆發的相關弊案疑雲，民進黨團一直請縣長給縣民一個明確的報告跟說明，但遲遲等不到，直到8月23日地檢署明確起訴林姿妙4大罪狀，黨團認為林姿妙已不適任縣長職位，今以無言的抗議，希望林快對鄉民說清楚，讓縣民對宜蘭縣還能看到希望。

國民黨議員林岳賢回擊說，「這樣才是浪費民指民膏！選舉不需要選到這樣」；國民黨議員楊弘旻則說，「叫民進黨議員應該先請江聰淵把圖利廠商事件和假學歷事件說清楚，要刮別人鬍子前，先把自己的鬍子刮乾淨！做賊喊捉賊，有道理嗎」。