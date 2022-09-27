中華電(2412)、台灣大(3045)近期頻譜爭議越演越烈，台灣大左轟中華電享「帝王條款」，右批遠傳「雙重標準」，事隔一天，遠傳(4904)總座井琪在出席公開活動時正面回應，她除重申先前立場，「法規就是鐵律」，她認為，競業(台灣大)在合併後超頻問題就是不爭的事實，實際上超頻就是問題，「把別人家拉下水沒有意義」！

由於後續回歸電信三雄格局後，若以「無線電頻率使用管理辦法」第12條第4項來，三家業者均會面臨超頻問題，遠傳總經理井琪曾公開表示，法規就是鐵律，遠傳絕對遵從法規，但台灣大26日公開抨擊，不僅中華電並未繳回超出之頻譜，遠傳也沒有要求中華電符合超頻就要繳回的鐵律，直指遠傳、中華電有雙標之嫌。

井琪表示，以法規面來說，中華電、遠傳是在2014年修正後的「無線電頻率使用管理辦法」方有超頻問題，但競業(台灣大)在合併後超頻問題則為確實，且中華電部分，即便其繳回超頻的部分，也屬於「畸零地」性質，繳回沒有意義，也無法再被有效利用，中華電主張避免資源過度集中，這也是NCC訂法的本意，實際上超頻就是問題，「把別人家拉下水沒有意義」！

井琪表示，頻譜就像土地一樣，有土斯有財，是用戶成長的基石，競標時就是要考量進去，不能算得太精，當初就算標金很高，遠傳不像龍頭中華電家大業大，也一樣是咬緊牙關忍痛標。

井琪今再次強調，法規就是鐵律，遠傳一定遵守，該繳回就繳回，電信業是受管制的企業，一定遵從法規。

本波頻譜爭議中，台灣大主張以2014年修正後的「無線電頻率使用管理辦法」第12條第4項來看，中華電與亞太頻率交易案已使用該條款，也因該修正條款，導致中華電、遠傳有超頻疑慮，但若用2013年的「行動寬頻業務管理規則」，中華電、遠傳則無超標問題，但無論用「無線電頻率使用管理辦法」、「行動寬頻業務管理規則」台灣大均面臨超標問題，且是落在1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，才會導致此次爭議。