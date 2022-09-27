隨著歐美主要央行升息、通膨高漲等影響持續，部分資金撤離歐美市場，暫時選擇觀望。中國資產日漸成為部分資金的選擇。資金流向監測機構EPFR最新數據顯示，在最近一個統計週（9月15日至9月21日）內，中國股票型基金資金流入額創下22週以來的高位，並實現過去16週內第14次吸引資金淨流入。

中國證券報報導，EPFR數據顯示，在最近一個統計週內，該機構追蹤的新興市場股票型基金在過去4週內第3次吸引資金淨流入。

韓國、中國、印度成為最大功臣，三地股票型基金資金流入額分別創下12週、22週、91週以來的高位。其中，中國股票型基金實現在過去16週內的第14次資金淨流入，最新流入的周度新資金超過35億美元。

印度股票型基金則延續了自2017年第四季以來最長的資金淨流入周期。拉丁美洲股票型基金表現不佳。巴西股票型基金在過去4週內第3次出現資金淨流出。智利股票型基金連續兩週出現資金淨流出。

近期，部分外資機構專家密集發表看好中國資產的觀點。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，目前A股市場的估值很有吸引力。行業上，看好風能、太陽能、電動汽車、電動汽車電池，以及高科技製造業。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，整體上，看好A股、港股市場的未來表現。A股目前具有相當大潛力，市場估值已經很低，具有較高性價比。在行業配置方面，比較看好高質量公司，尤其是消費行業相關公司。

與資金青睞部分新興市場資產不同，歐美市場暫時「遇冷」，業內機構也表現出一定的擔憂情緒。

EPFR數據顯示，在最近一個統計週內，該機構追蹤的發達市場股票型基金在過去5週內第4次出現資金淨流出。其中，美國股票型基金出現超40億美元的資金淨流出；歐洲股票型基金自今年2月中旬以來的累計資金流出額已達930億美元；英國股票型基金連續第14週出現資金淨流出，也是今年以來的第34次資金淨流出。

趙耀庭表示，未來美股的波動性會持續，且近期有一定程度的下行壓力。因為市場還在揣摩美國聯準會貨幣政策走向，未來貨幣政策有望繼續較為激進地收緊，意味著十年期美債收益率可能會達到5％，這對於投資者而言，對股票貼現率的影響較大。在經濟放緩的環境下，可能會看到美股投資向防禦型行業和防禦型股票轉換的趨勢。

瑞銀財富管理表示，雖然相信美國聯準會最終能成功抑制通膨，但短期內貨幣政策不太可能轉向鴿派，同時市場出現了其他利空因素。在此背景下，當前不是進行有明顯方向性佈局的較好時機。美股投資者進行投資要精挑細選，可以考慮防禦、價值、多元化及安全相關的主題。