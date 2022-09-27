新竹85歲許姓老翁，患有高血壓及糖尿病，家人發現他呼吸急促、說話會喘，且雙腿有水腫情形，趕緊送東元綜合醫院急診，X光檢查發現肺部水腫，心臟衰竭指數也在增加，心臟超音波檢查顯示左心室肥厚，診斷為「正常收縮分率心衰竭」。

東元心臟內科／心臟節律器暨心衰竭中心主任 卜詩筠表示，許翁住院觀察和藥物治療後，血壓仍偏高，調整血壓藥物外，並給予注射利尿劑治療，4天後恢復穩定，平安出院。

卜詩筠指出，心衰竭死亡率不輸癌症，臨床上根據心臟收縮功能大致可分為心臟收縮無力的「低收縮分率心衰竭」和「正常收縮分率心衰竭」又稱為舒張性心衰竭，因台灣人口老化和多重慢性病人數攀升緣故，「正常收縮分率心衰竭」已佔所有心衰竭比例達30到50％。

卜詩筠指一般多認心臟衰竭是心臟無力或收縮無力才衰竭，不過「正常收縮分率心衰竭」的病人，收縮分率是正常值，還是會產生心臟衰竭的病情，多和患者原來的共病和年紀有關聯。

卜詩筠說明，左心室的工作負責把血液打去主動脈，如果左心室肥厚會影響舒張功能，造成血液流入左心房受到阻力，讓肺部微血管的壓力上升，因此人就容易喘。

簡單來說，心衰竭會導致器官供氧不足和缺氧，因此患者常會表現呼吸急促等「喘、累、腫」三大症狀，下肢因為水腫，體重可能會在短時間增加2到5公斤。

卜詩筠指出，近年治療正常收縮分率心衰竭的新藥研究已有進展，但最重要的還是控制血壓、血糖、血脂，有肥胖、三高、慢性腎病、心律不整合併心房顫動等多重慢性病患者，一定要配合醫師按時服藥控制，若出現「喘、累、腫」心衰竭症狀，要儘快就醫，把握黃金治療時間。