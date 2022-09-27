親綠媒體人周玉蔻接連荒腔走板行徑，連民進黨台北市長參選人陳時中都坦言影響選情。台北市議員王鴻薇今表示，民進黨是「養虎為患、自食惡果」，透過讓周取得政府標案，以長期甘為側翼打手，發言已逾越台灣善良、基本做人底線。

王鴻薇舉例，周玉蔻昨又講國民黨台北市長參選人蔣萬安不敢捐血，「什麼東西，你到底在講什麼？台北市長選舉這樣胡攪，以為自己是女王？」還要驗蔣DNA，是在演甄嬛傳？「國家通訊傳播委員會（NCC）是周玉蔻小弟？吭都不敢吭一聲？」

王鴻薇表示，蔣萬安要選市長，應檢視過去表現與競選政見，怎麼會去講到爸爸滾床單？家中有父母離異，被害人就是子女，周玉蔻指控的情節，蔣萬安就是被害人，周今天還要在被害人的傷口上撒鹽，對這場選舉有任何正面意義、貢獻？

王鴻薇認為，民進黨已沒有辦法為這次選舉注入任何正面力量，討論公共政策，就用潑糞方式對付特定候選人；透過周玉蔻操作這些議題，轉移陳時中過去擔任中央防疫指揮官缺失，想鞏固基本盤，這樣的選舉真的很低級。

對於昨天混戰，王鴻薇說，張淑娟被周玉蔻霸凌、莫須有栽贓，昨天到北檢提告，周昨天就是要干擾，不給張一個可以好好說話機會，惡毒到極點，還說要道歉，張嚇都嚇死了，周就是這樣欺負人。