新港國小舞獅隊在鄭宇芝指導下，參賽獲獎無數，2020年全國各級學校民俗體育競賽，更拿下「六冠王」。（新港國小提供／羅浚濱新竹傳真）

教師節前夕，新竹縣政府舉辦教師表揚大會，縣長楊文科頒獎表揚573名教師，其中投入教育工作40年獲頒資深優良教師的竹北市新港國小老師鄭宇芝，培訓舞獅隊27年，比賽屢創佳績，明年將退休的她，決定繼續傳授傳統文化，讓學子們肩負傳承龍鳳獅陣技藝的使命。

新港國小是只有6班的小校，目前學生人數僅84人，1995年到新港國小服務，就此展開培訓舞獅隊技藝的使命，學生練習打鼓、舉獅頭時，雙手都會破皮流血，更要蹲馬步蹲練大腿內側肌，個個都要先練好基本功。

她都鼓勵學生說「練舞獅很苦，但我們不怕苦，只要肯認真，總有一天透過舞獅表演，讓世界看到你，也讓全世界看到我們。」

新港國小舞獅隊參賽獲獎無數，如2019年代表台灣參加大陸廈門青少年龍獅交流賽，榮獲兩項第一名，2020年代表新竹縣參加全國各級學校民俗體育競賽，更拿下「六冠王」的榮耀

。

鄭宇芝有感而發說，「看到孩子在比賽中屢獲佳績，掛在臉上的喜悅表情，讓我感到辛苦是有代價的！」

鄭宇芝明年2月將滿65歲退休，她說，新港國小舞獅隊是她的最愛，如果自己還能做，會繼續教導孩子，不希望因為她的退休，讓舞獅隊技藝傳承就此結束，希望讓學子知道要身負傳承龍鳳獅陣技藝的使命，繼續發揚光大。

縣長楊文科感謝鄭芋芝老師保持教育熱忱，一直視傳承龍鳳獅陣技藝為使命，以樂業的信念堅守職責，將一生奉獻教育，縣府也會不遺餘力投入資源，協助民俗體育發展，讓更多孩子認識傳統文化的美好，並推廣到國際。