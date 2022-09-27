名人堂傳奇中鋒比爾羅素(Bill Russell)8月初辭世，聯盟為了紀念他的貢獻，全面退休比爾羅素職業生涯時期的6號球衣。今天在媒體日當中，身穿6號的公牛後衛卡魯索(Alex Caruso)表示曾想更換球衣背號，不過卻被聯盟以球衣銷量太好為由拒絕。

雖然6號球衣已從30支球隊當中退休，但聯盟規定目前仍使用6號球衣的球員，如詹姆斯(LeBron James)、波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)及卡魯索，依然可以保留這個號碼。儘管如此，卡魯索在今天受訪時表示仍然想換背號，共同響應紀念比爾羅素，但卻因為自己球衣的銷售量排在聯盟前75位，聯盟最終也婉拒了他的請求。

Alex Caruso thought about changing his jersey away from No. 6 to honor Bill Russell but the NBA denied his request because he’s top 75 in jersey sales



(Via @JCowleyHoops ) pic.twitter.com/dhlVl0BlsU — NBACentral (@TheNBACentral) September 26, 2022

卡魯索並不是為了跟風才想換球衣號碼，談到對於比爾羅素的崇敬時侃侃而談，「他是開創民權運動的先河之一，也是將平權運動帶到籃球領域的領導者，是一個全方位的偉大人物，在所有談論及認識他的人口中，我還沒聽過有什麼負面的評價。」

卡魯索也表示，自己仍會在賽季結束後考慮更換號碼，過去卡魯索效力湖人時期身穿的是4號球衣，不過為了紀念曾經效力過公牛的老教頭史隆(Jerry Sloan)，4號球衣老早就被球團高掛在球場上，加盟公牛的卡魯索因此改披6號球衣上陣，但無論身穿什麼號碼的球衣，卡魯索還是得維持優異表現，幫助公牛在季後賽中走的更長遠。