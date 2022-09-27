黃千芸原本是醫院急重症病房的呼吸治療師，卻因罹癌、化療引發併發症而截肢，但她態度樂觀，將一切挑戰化作生命禮物。（新北市圖提供／李奇叡新北傳真）

在新北市立圖書館擔任故事媽媽的黃千芸，總是坐著輪椅到圖書館為小朋友們講故事，因為她兩度罹癌，又因化療導致雙腿嚴重感染而截肢，即使面臨接二連三的打擊，但她的樂觀沒有因此消磨，反而想嘗試挑戰極限，修養一段時間，她又回到總館擔任故事志工，用微笑和故事迎向人群，將自身經驗融入故事活動中，教小朋友培養同理心、學習照顧他人。

黃千芸原本是醫院急重症病房的呼吸治療師，2013年到新北市立圖書館擔任故事志工，2018年罹患血癌，展開漫長的抗癌過程，不過化療期間又因為高燒，雙腿壞死性筋膜炎而截肢，完成骨髓移殖、化療結束，正準備出院又被診出大腸癌，讓她被迫暫停所有工作。

黃千芸說，生病前她總是在搶救別人的生命，從沒想過有天角色會互換，變成別人搶救自己的性命，接二連三的衝擊加上對未來的不確定，種種考驗曾讓黃千芸深受打擊，一度陷入低潮，尤其截肢後更讓她瞬間跌至谷底，甚至想要輕生，所幸護理師聽到呼吸器大叫，趕抵挽回一命。

經歷過人生低谷，也讓黃千芸試著轉念，覺得「神明似乎要交給她不可能的任務，要她努力盡力的活下來」，因此她變得更加勇敢，重啟對生活的態度，抱持著「既然再也衝不了，以後凡事就緩慢」的態度，2021年再回到新北市立圖書館服務，以志工身分找回生活重心。

黃千芸表示，短腿不能做到的事情，她都要去試看看，「畢竟試了才知道到底行不行」。她不再畏懼，用微笑與故事迎向人群，將痛苦的經歷轉換成正面能量，希望透過自己的生命經歷，可以傳遞正能量，鼓勵更多傷痛的人，為社會帶來一股暖流。

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