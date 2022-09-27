吳姍儒首次獻聲，優美高音獲好評。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

左左右右現在已經九年級了。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

徐薇錄音前一天確診，拼盡全力給自己滿分高分。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

黃韻玲學生滿天下， 感謝曾經不吝傳授的老師和貴人們。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

黃子佼邀請吳姍儒加入公益單曲〈謝謝老師 世代甜心版〉。（關懷台灣文教基金會×大鵬傳播提供）

黃子佼、關懷文教基金會董事長李濤攜手演藝圈「老師代表」黃韻玲、徐薇 、吳姍儒與「學生代表」左左右右 獻唱教師節公益單曲〈謝謝老師 世代甜心版〉。吳姍儒獻出錄音室初體驗，且錄音時就已懷孕的她，狀態極佳表現十分亮眼。黃子佼在事後得知後感到抱歉：「並不知道當下已懷孕，還讓孕婦來辛苦錄音。很感謝當時一口答應。真的需要說聲歹勢！更重要的是恭喜啦！」

吳姍儒出道前的職業是老師，曾為了如何教導學生而煩惱，也在學生身上學到很多人生大道理，這次因黃子佼的邀請獻聲公益，吳姍儒說：「一開始深怕無法勝任，但又覺得老師的身分還被記住，蠻感人的。」

她曾上過唱歌課，也有廣告歌曲演唱經驗，表示：「我覺得自己聲音很適合唱兒歌。」平常其實很喜歡孫燕姿、S.H.E.、Lala徐佳瑩、楊丞琳、林宥嘉、韋禮安的歌曲，被問到是否會唱爸爸吳宗憲的歌曲，她表示：「《原罪》專輯，幾乎每一首都熟，其他歌也愛聽。」

左左右右第一次獻唱〈謝謝老師〉是國小一年級，時隔9年再次獻聲，「很開心能用不同的方式跟老師表達感謝。」進入變聲期的她們自嘲：「高音有點上不去了，要適應老了的聲音…」對於錄音也感到些許緊張，近來專注於學業的左左右右，即將面臨升學考試，現在一週住校5天，較少時間可以練舞和大家見面，自2018年後就沒有再推出新作品，她們表示近期的目標是好好讀書和練舞，計畫高中開始學習創作累積演藝能量，表示：「長遠的目標，當然是重返小巨蛋。」

一直很期待一展歌喉的徐薇，竟然在錄音前一天確診，好在康復後聲音恢復良好，順利完成錄音。直呼：「我覺得很幸福，當了三十幾年的老師，在這時候有機會共襄盛舉，參與這麼有意義的活動。」被問到給自己打幾分？他表示：「給自己打100分，因爲盡全力了」她這次挑戰唱台語「千萬毋湯輸」，是NG最多次的一句，她幽默表示：「因爲我是客家人，對台語不熟。」

而音樂精靈黃韻玲，是許多音樂人心目中的模範老師，她謙虛表示：「很多時候我雖然是評審，但在和學生的互動中，他們更像是我的老師。」同時感謝人生中有許多貴人和老師無私的把所學教給自己，並向所有的老師們喊話：「謝謝所有在崗位上的老師們，辛苦了。」

台灣文教基金會長期致力於鼓舞士氣落實敬師，這次推出全新教師節公益單曲〈謝謝老師 世代甜心版〉更受到LINE響應，LINETODAY 推播MV，更特別推出「LINE禮物-謝謝老師」教師節活動。李濤表示：「謝謝全天下的老師，辛苦了！一句簡單的問候，可以溫暖好多長年辛苦的老師，也是台灣最美的核心價值，現在LINE下，老師也能歡喜收到你的心意。」