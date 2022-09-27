有「神力女超人」之稱的國民黨南投縣長候選人許淑華，因出眾的外型，擁有全台無數粉絲，一舉一動皆成焦點。許今（26）日刊出她品嚐在地牛肉麵的照片，強調該店不僅口味好，吃飽喝足還能直接上南投知名景點清境農場遊玩，是不可錯過的好所在。許與店家老闆的合照成功吸引約5000人按讚，網友大讚許太美了，無論怎麼拍都極具明星縣長風範。

許淑華今日早上在臉書發文，刊出她品嚐在地知名牛肉麵的照片。許表示，這間小吃當地人都知道，招牌牛肉麵便宜大碗、CP值高，湯頭香醇濃郁、甘甜不死鹹，水餃、炒飯及小菜等餐點也是人氣品項。

許淑華強調，她大力推薦還沒有來過的朋友，可以來這邊享用美食，待吃飽喝足後，還可以接著上南投知名景點清境農場遊玩，是不可錯過的好所在。

此文獲得約5000人按讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我們的神力女超人實在是太美了！不管怎麼拍，都像極了南投縣長」、「一想到我們南投未來的縣長這麼漂亮，就覺得很光榮」、「以後全台縣市首長，就我們南投縣站出去最體面」、「許縣長：千萬一定要當選！凍蒜！」