美國前國務卿蓬佩奧繼3月後再度訪台，今早與高雄市長陳其邁會晤。（柯宗緯翻攝）

美國前國務卿蓬佩奧繼3月後再度訪台，今早與高雄市長陳其邁會晤。（柯宗緯翻攝）

美國前國務卿蓬佩奧繼3月後再度訪台，今（27）日參與「全球台商經貿論壇」發表專題演講，原本將與地主、高雄市長陳其邁來場早餐會，但因班機延誤臨時喊卡，但雙方仍有10分鐘會談，陳其邁肯定蓬佩奧任內挺台，也獻上3件禮物，其中美濃有機冠軍147號米釀的清酒，讓蓬佩奧大讚「可以與夫人共飲」。

據了解，蓬佩奧因班機延誤，造成行程延宕，雖然昨晚已下榻高雄萬豪酒店，但原訂今天與陳其邁的早餐會臨時取消，陳其邁今也特地前往飯店與蓬佩奧會晤，展開10分鐘會談。陳其邁證實說，原本以為他搭不上最後一班，最後順利搭上後，主辦單位聯繫說早上有個空檔的時間可以交換意見。

陳其邁透露，雙方會談過程，歡迎他來高雄，這裡有272萬人口，高雄作為台灣一個非常有代表性的城市，不僅在東亞貿易為最重要的一個接點，另也是同時台灣民主的發源地。過去曾在這裡發生美麗島事件，歡迎他能夠多走走看看，他一定會喜歡這個熱情、友善的城市。蓬佩奧直說，「很高興來到高雄」，高雄人口與他的故鄉堪薩斯州差不多。

陳其邁也提到，感謝蓬佩奧對台灣民主和安全的支持，在擔任美國國務卿任內，對台灣的國際參與與台美關係扮演積極的角色，他特別代表台灣人民代表感謝，在他國務卿任內的努力。

陳其邁並針對東亞的地緣政治交換意見，他談到，怎麼樣能夠讓台海及東亞和平穩定能夠持續，以及美國在民主的陣營裡面，其實可以扮演更積極、強而有力的領導，這個對於印太地區的和平穩定都非常的有幫助。

台灣在民主有很卓越的表現，蓬佩奧也特別提到，在區域的和平穩定，尤其是在經貿方面，也是對於和平穩定來講是重要的力量，重要性也不下於政府或是國家之間合作。

陳其邁認同說，像是高科技產業供應鏈的整合，這是對於整體全球自由貿易非常重要，當然對台灣安全來講也非常重要，蓬佩奧對於這點表示非常認同，台美雙方不管是對經貿或是民主的支持，都應該要有更廣泛的合作。

陳其邁打趣提到，他英文名字也叫「Mike」，台灣人很喜歡「Mike」。而為歡迎這位重要的朋友，陳其邁特地準備在地旗津窯的白瓷禮品「翔鷹」，祝福台美友情堅定不移，另致贈六龜山茶禮盒、美濃有機冠軍147號米釀的清酒，盼讓他品嘗高雄在地好滋味。蓬佩奧收到清酒時開心直說，可以與夫人共飲。