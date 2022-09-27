熱門商品一直以來都是大家想要搶著去購買，心裡想著別人有的，我也要有，明知道自己不適合，卻還是想要，但是相反的有些星座就不太喜歡跟風，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、獅子座、水瓶座，不喜歡跟別人一樣，只喜歡最獨特的物品，才會感覺與眾不同。

雙子座

凡事喜歡搞新花樣的雙子座，喜歡研究與發現別人沒有發現的事物，不是要創造流行就是要比誰都趕流行，雙子座覺得別人被自己遠遠地甩在身後，這樣有成就感，而且自己擁有獨特的事物他們心裡會爽快無比。

獅子座

獅子座很講究面子，對於有損面子的事，是深惡痛絕，所以自己寧願與眾不同，對於跟風這種事情，獅子座是絕對不做的，他們可不想讓自己的臉、自己的尊嚴都掃地，只想讓人覺得他是一個很獨特的人。

水瓶座

水瓶座的個性雖然隨和，但是他們時常探索在少數人知道的地方，這樣才能散發出最大的光茫，況且，水瓶座看待事物、欣賞事物的角度本來就跟別人不一樣，特立獨行適合他們，所以很多人都覺得他們很怪，時常搞不懂他們在想什麼，但是水瓶座不在乎，他們只會覺得你落伍跟不上。