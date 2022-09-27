明天是教師節，新北市教育局今舉辦「師鐸獎教師-師我的光記者會」表揚活動，邀請5位師鐸獎得獎教師，現場分享老師們照亮學子的溫馨故事，傳遞教師對教育學子的用心，教育局長張明文表示，師鐸獎是身為一位教師的最高榮譽，得主是教育界的典範，值得學習，新北市特別為5位得獎教師量身打造似顏繪夜燈，象徵教師在孩子需要幫助的時候，總是用愛的光輝照亮孩子的人生道路。

板橋高中老師楊幸鈞致力於體育教育，悉心以教育前輩的角色引導對體育有興趣且專長的學生，培育體育人才。曾經是我國擊劍選手也是擊劍教練的李雨婕表示，幸鈞老師是她國三時的體育老師，感謝老師在她人生最低谷時陪伴她，畢業後，持續與老師合作推廣擊劍，並到偏鄉學校服務，老師是她的楷模，她也想當一個小朋友喜愛的搞笑教練。

淡水商工主任曾才榮以技職精神融入國際教育，曾是日本交換生的根田文平先生分享，他16歲時第一次到台灣留學，面對陌生環境，主任特地幫他上中文課，每週安排台灣文化體驗活動，及提供生活協助，還一起組成單車隊遊覽大台北。溫暖的教育方式促使他決定要長留台灣就學、工作，他表示，主任陪伴我1／2的人生，成就我現在的人生，就像是我在台灣的爸爸。

五華國小老師杜筱梅常說，這個世界不是優秀人的世界，而是所有人的世界。她總是關注特殊生、情緒困擾受創及因學習落後的孩子。曾有位罹患糖尿病的孩子，每天須用尖銳的針頭扎入指尖檢驗血糖，稍未留意甚至會有生命危險，筱梅老師鼓勵他以繪本的方式，畫下面對針孔的恐懼與適應新生活的困難，並協助他校稿修正出版繪本，孩子甚至以此繪本榮獲總統教育獎，並經募資成功後，發送1500本到全市國小與醫療院所給病童閱讀。

光復國小附幼主任鄭雅玲致力於精進幼兒園課程，現於國小實習的呂老師，回憶雅玲主任在她就讀幼兒園時期的點滴記憶，她表示，剛入學因分離焦慮哭泣的時候，主任會安撫她的情緒，午餐吃飯很慢，主任總會等待她，上廁所不小心把手帕掉到馬桶裡，主任會幫她撿起來洗乾淨。呂老師也說，也許當時雅玲主任的教導和陪伴，化成自己我走上教育之路的重要養分。

新店國小校長許德田服務逾33年，帶領學校獲獎無數，辦學績效受到師生及社區家長的肯定與認同。現場由校長的太太及兒子現身，特別以影片的方式述說校長除奉獻於學校教育外，更致力家庭教育，兒子說從小就覺得爸爸很厲害，用心辦學的同時，還能花心思及時間陪伴家人，在孩子的心目中，同時身為學校校長及一家之主的父親，是他未來也想成為的榜樣。