「2022中時房產金牌獎」頒獎典禮27日在台北舉行，內政部長徐國勇（右三）與「房仲類永續經營傑出+代銷類卓越服務創新」獎得獎代表們合影。（張鎧乙攝）

「2022中時房產金牌獎」頒獎典禮27日在台北舉行，中國時報總編輯王銘義（如圖）致詞。（張鎧乙攝）

內政部長徐國勇致詞。（蔡水星 攝）

旺旺中時舉辦的「2022年第一屆中時房產金牌獎頒獎典禮」27日於台北市萬華區凱達飯店登場，包括內政部長徐國勇等多位中央政府官員蒞臨致詞頒獎，現場頒發建設類、房仲類與代銷類等三大項共40餘個獎項，表彰業者多年的努力。

中國時報總編輯王銘義指出，房地產是台灣經濟的火車頭，根據財政部的不動產業統計，舉凡不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷、估價等，光不動產的投資開發、仲介、代銷及不動產相關服務等，去年的銷售額就高達1.86兆元，這還不包括營建工程業，足證房地產對台灣經濟的貢獻。

中國時報基於媒體職責，以公開透明方式選出兢兢業業、努力為把關的房產業者，作為民眾購屋參考依據，避免誤觸地雷，因此這次每位獲獎的業者都是台灣經濟重要角色，特次表彰他們的貢獻與努力。

這次評鑑大賞獎項共分成建設類、房仲類與代銷類三大項。建設類共有：產品規劃精湛獎、永續發展精湛獎、施工品質精湛獎、綠能建築精湛獎、品牌人氣精湛獎。房仲類：永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣傑出獎、信任夥伴傑出獎。代銷類：卓越年度績效獎、卓越創新服務獎、卓越服務品質獎、卓越代銷品牌獎、卓越顧客信賴獎等。