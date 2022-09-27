台中捷運變身超人氣校車，每天都有許多明道中學學生搭捷運上下學。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

台中捷運綠線去年4月25日正式通車，明道中學校長汪大久鼓勵學生搭乘捷，發起搭捷運行動，自己也騎公共自行車接駁捷運，精準核算交通時間，帶動學生搭捷運，校車從127輛降到101輛，減少塞車與空汙，目標讓校車數量降至80輛。

明道中學校長汪大久說，明道中學師生每天有近千人搭坐捷運上下學，去年捷運試營運首日，他租賃公共自行車騎到捷運站，進到車廂只見3名明道學生，決定發起搭捷運行動，向全校廣播搭捷運可以提早10分鐘下課，當天超過500名學生背著書包衝出教室搭捷運。

汪大久指出，目前明道校車從127輛銳減到101輛，目標是下降到80輛，減少校門前中山路車流負荷，對交通秩序與空氣品質也大有助益。

交通局表示，汪校長曾在美國矽谷當過6年工程師，發揮科技人精神，以攝影配備自拍搭捷運過程，運用網路地圖計算出學生住家與捷運站距離，配合YouBike與台中市民限定的雙十公車，搭乘最適合的大眾運輸工具，上課不遲到。

交通局長葉昭甫指出，明道中學與iBike倍增計畫合作，無償提供前後校門校地設公共自行車站點，鼓勵師生搭乘捷運等大眾交通工具，而惠文高中學生公共自行車租賃站也是周轉率高的熱門站點，平均每天有近200人騎iBike上放學。

中捷公司董事長林志盈說，精準是很大的挑戰，也是中捷品質服務重要原則，車務人員嚴謹調度安排，捷運發車班次平日班距尖峰時段6分50秒、離峰時段9分30秒、1天262班次；假日班距全日10分鐘、1天223班次，準點率99.99％。