天山公園景觀公廁啟用典禮今天上午舉辦。（新店區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區天山公園景觀公廁今日啟用，以親子無障礙理念設計，概念友善，體貼各族群需求，加上外觀採自然風格打造。因該公園原先僅設置流動廁所，如今為在地民眾量身打造友善公廁，新店區長朱思戎說，相信未來民眾使用起來會更有感。

天山公園景觀公廁啟用典禮今天上午舉辦，新北市民政局長柯慶忠、新店區長朱思戎、各級民代、里長以及許多民眾都到場參與，民政局長柯慶忠說，新店屬發展較早的文教住宅區，公園多為早期設置，部分設施較為老舊且不敷使用，未來市府會持續加強公園基礎設施維護及改善，提供市民現代化及安全的休憩空間，打造更多宜居樂活的公園環境，讓公園更親近民眾。

新店區長朱思戎表示，天山公園景觀廁所以親子無障礙理念設計，設有坐式、蹲式馬桶及照護床，是座「友善廁所」，能體貼不同族群的需求，而外觀也採原木森林色系配色，結合公園整體自然風格，提升空間設計感，相信會讓民眾使用上更有感。

新店區公所指出，天山公園位於新店區新和里、永安里及永平里3里交界處，是周邊居民運動散步、孩童放電的好去處，原本僅設置較為簡陋的流動式廁所，隨公園使用人數增加，新店區公所積極著手規畫新建公廁，在民政局支持補助下，總算順利推動，而本次工程也一併改善公園入口廣場鋪面及積水問題，提供更友善的通行空間。