胰臟癌有「癌王」之稱，國內外有諸多名人，有「時尚老佛爺」之稱的香奈兒創意總監卡爾拉格斐、三大男高音之一的帕華洛帝、蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁、外交部駐泰代表李應元等皆因此殞落。台大醫院利用近1年半來健保署1500筆資料，開發出AI偵測工具，可協助找出2公分以下的腫瘤，及早發現、及早治療。

健保署表示，胰臟癌令人聞之色變的原因，主要在於其難以早期發現及復發率高，目前電腦斷層是主要的檢查工具，然而對於2公分以下的腫瘤，仍有近4成個案難以發現，也因此臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。

台大醫院胃腸肝膽科主治廖偉智醫師團隊，先利用該院病患進行訓練，再以健保2018年1月到2019年1500多筆資料進行研發，偵測胰臟癌的準確率高達百分之91.4，可辨識小至1公分的腫瘤。

廖偉智表示，胰臟癌若能在小於2公分的時期被發現，就可以開刀治療，5年存活率高達8成，5年沒有復發就算痊癒。一旦腫瘤超過2公分，即便接受手術切除，5年存活率也不到2成，及早發現就能提高存活率。目前該偵測工具已在台大醫院放射部使用，若要運用全台，需先取得智慧醫療器材許可證，目前已在走流程。

健保署資訊整合應用服務自2015年開始運作，提供外界就學研目的進行資料申請使用，並於2022年4月增加醫療影像資料申請項目，累積提供的影像規模逾30億餘張。健保署長李伯璋表示，該署在經歷了釋憲案後，對於民眾的個人資料仍持續秉持著謙卑的態度與國人溝通，並致力讓健保資料二次利用的法律規範能日趨完備，進而在推動醫學進步及個人隱私間尋求平衡，期許未來誘發更多元的人工智慧研究量能及落地應用項目，如疾病判讀、健康預測等人工智慧模型。