嘉義縣政府10月1日將於嘉義縣民雄表演藝術中心舉辦「111年度現場徵才活動」，設攤廠商包含許多國際大廠，釋出逾1500個工作機會，約4成職缺薪資高達4萬元以上，還有主管級職缺開出最高70K待遇，民眾到場填寫履歷即可抽獎，當日面試還可獲精美禮物，縣府勞工暨青年發展處鼓勵有求職、轉職需求的民眾多加利用。

10月1日嘉縣「111年度現場徵才活動」，現場設攤廠商包括阿里山英迪格酒店、佐登妮絲、和大、松川、安富科技、勤誠興業等國際大廠，其中有13家廠商提供身障者及中高齡者職缺，勞青處說，為鼓勵民眾參與面試，當日活動面試即贈送精美禮物，求職集滿3點可參加現場摸彩，且當天不僅有免費義剪服務，前50名求職者亦享有早鳥好禮。

嘉義縣長翁章梁表示，為讓青年返鄉工作，縣政府大力招商增加在地就業機會，目前大埔美已有116家廠商生產營運，提供2萬5000個就業機會，馬稠後一期已有29家廠商進駐，提供5000個職缺，後期園區招商中，未來可再提供2萬個職缺，總計可創造5萬個就業機會。

翁章梁說，中埔、水上兩個產業園區9月18日動土，未來嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心及民雄航太園區縣匯集科技業、長照業、製造業、服務業及農業生技等多元產業將持續發展，嘉義縣未來10年將發生重大改變，農工大縣布局已成型，為的就是要讓更多人才回嘉就業，齊力為嘉義打拚。

勞青處處長陳奕翰表示，勞青處成立即將滿2年，扮演青年就業重要角色，除了積極推動在地廠商就業媒合，現已規畫將嘉義職缺擴展至全台，針對新興產業所需人才辦理相關培育計畫，促進青年就業，同時協助企業解決缺工問題。