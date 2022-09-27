星宇航空董事長張國煒於今（27）日正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。張國煒表示，祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張總裁無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。

張國煒於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空公司，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。在任職立榮航空期間，以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。

星宇航空表示，代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空之階段性任務也可圓滿告一段落，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃。

正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，星宇航空強調，因此，張國煒董事長決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。

長榮國際公司上午也表示，鄭深池於今年4月6日受推舉擔任該公司董事長，目前已經向公司辭任董事長職務，生效日為2022年9月27日。另張總裁二子張國明先生所屬的財團法人祥陽慈善基金會，也已同步辭任該公司董事職務。

長榮國際公司新任董事長人選，將依法完備相關程序後，再另行公告發布。