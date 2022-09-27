小葛瑞洛再見安打。（MLB臉書）

洋基的美東封王之路、賈吉（Aaron Judge）的平紀錄之轟26日都被藍鳥給擋下，雙方對峙到延長賽，第10局上藍鳥在關鍵時刻敬遠保送賈吉，然後10局下小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）補上一棒再見安打，藍鳥3比2摘得系列賽首戰。

10局上兩出局兩人在壘，這是賈吉大顯身手的時刻，藍鳥卻換上左投梅札（Tim Mayza）。誰敢換左投對付賈吉？藍鳥的意圖十分明顯：直接保送右打者賈吉，對付後面的左打者雷佐（Anthony Rizzo）。結果梅札頂住滿壘壓力，成功讓雷佐擊出內滾解圍。10局下同樣打到兩出局，小葛瑞洛上來第一球就敲了平飛安打，二壘的起始跑者衝回得分，再見安打！

賈吉說：「在勝負的關頭，我很想要打擊，這是我不斷訓練、讓自己能夠幫助球隊獲勝的原因，同時我相信打線裡以及板凳區的每個隊友。雷佐整個球季都能撐住大場面，今天他沒做到，他明天會挺身而出完成任務的。」

洋基封王魔術數字剩下2，贏球或是藍鳥輸球都會減1，所以宰掉藍鳥1場就可封王，總教練布恩（Aaron Boone）賽後說也只能把希望寄託在明天了。賈吉此戰5個打席2次保送、1支安打，打擊率0.314暫居三冠王，緊追在後的阿萊斯（Luis Arraez）、波格茲（Xander Bogaerts）都是0.313。