台灣BA.5疫情逐漸接近高峰期，為降低疫情蔓延風險並加強防疫宣導，台南市經發局會同警察局、衛生局、社會局、消防局等局處針對特定休閒娛樂場所不定期展開聯合稽查，今年截至9月12日止總共稽查1019家次，呼籲業者及消費者應確實遵守中央指揮中心防疫規定，落實防疫措施，切勿心存僥倖。

台南市長黃偉哲表示，南市府會做好各項防疫整備工作並確保防疫物資供貨無虞，另同時呼籲市民應儘速完成疫苗接種以提升自我防護力，並加強落實手部衛生、佩戴口罩、環境清消等防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域。

黃偉哲建議可下載使用「臺灣社交距離APP」及「台南快疫通LINE官方帳號」，以即時獲得疫情最新資訊，共同嚴守防疫防線。

台南市經發局長陳凱凌表示，依照中央流行指揮中心現行規定，特定娛樂場所工作人員/從業人員(含流動人員)皆應接種3劑COVID-19疫苗，倘人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，於首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。(記者張雅雲/台南報導)