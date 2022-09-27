中國大陸一對年輕夫妻一起到上海工作5年，努力打拚就盼創造美好生活，沒想到兩人越來越感疲憊，甚至出現腹痛、噁心等狀況，就醫檢查得知，兩人的甲種胎兒蛋白指數異常偏高，兩人均被診斷出罹患肝癌。醫師詢問後才知，兩人長期會把發霉的花椒跟排骨一起燉，導致肝臟病變，最後罹患肝癌。

根據陸媒報導，這對年輕夫妻平常工作勤奮努力，但不久前，妻子總感覺全身乏力、提不起勁、食慾不振，起初不以為意，後來症狀未改善還更加嚴重，一問得知丈夫也如此，兩人於是就醫檢查，發現二人的甲種胎兒蛋白指數異常偏高，被確診為肝癌。

內科醫師與兩人溝通後發現原因為，妻子為了補充兩人的日常營養而燉煮排骨，其中所使用的調味料包括花椒，因為這些花椒是從夫妻兩人的老家帶來，由於儲存不當，加上氣候潮濕，導致花椒發霉變質，妻子以為只要在太陽下曝曬、用水沖洗、高溫燉煮就沒事，而繼續烹煮，兩夫妻一同繼續食用。

內科醫師說明，花椒發霉後，會滋生大量細菌滋生出來，其中含有毒性極強的「黃麴毒素」，若長期食用含此毒素的食物，會使毒素進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞發生病變，最後導致肝癌，提醒民眾勿食用發霉的食物或調味料，以免傷肝。