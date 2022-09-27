香港「珠寶大王」盧仲輝。(百度百科)

香港「珠寶大王」盧仲輝驚傳墜崖身亡！港媒報導，盧仲輝25日與16人同行，前往香港大嶼山彌䃟石澗登山，盧仲輝行至摩天崖附近失足墜落昏迷，送醫後仍宣告不治。報導稱，摩天崖的攀爬難度被行山愛好者評為「五星級」，已有多人在該處喪生。

根據《香港01》報導，25日中午，盧仲輝到摩天崖時不慎摔落到山崖底昏迷不醒，香港政府飛行隊直升機也到場協助搜救，由於事發地點地勢險要，盧仲輝由直升機送往醫院，搶救後仍不治身亡。其他同行山友則由到場的民安隊山嶺搜救中隊隊員協助安全下山。

盧仲輝的父親是香港著名的珠寶商人及慈善家盧家聰，他與弟弟盧家騶在1944年合資在香港創辦富衡珠寶行有限公司。盧家聰於2014年退休後，富衡珠寶行便由家族第二代傳人接手，其中盧仲輝擔任董事長。

報導並指，盧仲輝也擔任香港鑽石總會現任副主席，香港珠寶玉石廠商會理事長， 並曾於2016至2020年間擔任該會主席。他亦曾獲委任為香港貿易發展局珠寶諮詢和展覽籌委會會員，以及香港職業訓練局珠寶鐘錶行業諮詢委員。對於此意外，富衡珠寶行有限公司發言人表示，希望大家在此困難時刻，可以多給予盧家人一點空間。