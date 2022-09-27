興富發登峰造極青年籃球邀請賽首度舉辨明星表演賽，將於28日在台北體育館登場，陣容包含多名前中華職籃球星，例如鄭志龍、高景炎、邱宗志、許智超、蔡福財等；也有現今職籃或學校的教練，例如陳忠強、蔡福財、桑茂森、邱啟益、何正峰、馬怡鴻、楊哲宜等，比賽星度十足，且免費入場。

本屆賽事特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；台北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。

促進會秘書長李玉龍曾是1987年世青男籃賽中華隊國手，當時和鄭志龍、朱志清、李雲光、邱宗志、林建平等人同隊。如今時光荏苒，李玉龍用另外一種方式繼續為台灣籃壇付出。

興富發登峰造極青年籃球邀請賽目前剩下大專男女組賽事，明星表演賽將於明天（9月28日）晚上7時，在台北體育館1樓舉行。免費取票入場觀賽方式請參考： https://www.accupass.com/go/2022WhyNotMe。另外，職籃P. LEAGUE+執行長陳建州預計在明天（9月28日）晚上8時，為大專男子組的賽事開球。

本賽事的前身為海峽盃青年籃球邀請賽（2017年為第1屆），當時只有女生組，2018年、2019年賽事規模逐漸擴大；2020年因為疫情停辦，2021年更名為登峰造極，今年獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，攜手合作在基層孕育更多籃球好手。