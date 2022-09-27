微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)2022年第二季及上半年獲利齊創新高，下半年展望持續樂觀。華景電股價7月下探91元上櫃新低後緩步墊高，今（27）日開高後在買盤敲進下開高走高，午盤後直攻漲停價125元，表現強於大盤。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，隨著人工智慧（AI）及高效運算（HPC）處理器需求放量、5G智慧型手機需求續增，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域，RFID派工整合系統則推展至有自動化廠務需求的公司，隨著全球產業市場對自動化需求與日俱增，且屬於毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

受惠半導體大廠積極建置先進製程產能，華景電2022年第2季稅後淨利0.9億元，季增達27.92％、年增達67.86％，每股盈餘（EPS）2.6元，雙創歷史新高。累計上半年稅後淨利1.61億元、年增達56.8％，每股盈餘4.64元，雙創同期新高，表現符合法人預期。

受惠訂單需求暢旺，華景電8月自結合併營收1.35億元，月增達24.26％、年增達50％，改寫同期新高、歷史第3高。累計前8月合併營收8.97億元、年增達40.67％，續創同期新高。法人看好華景電下半年營運續旺，表現將優於上半年。