隔晚美股三大指數下跌，加上大陸前8月工業企業利潤跌2.1％，港股四日累計跌926點後，27日早盤弱勢未改，一度挫逾200點，再創近11年新低。

恒指低開16點，報17,838，盤中一度止跌回升，最多漲49點，高見17,904點，但大陸公布數據後，大盤升勢不保，一度跌206點，低見17,648點，再創近11年新低，臨近午市跌勢稍止。最終恒指早盤跌189點或1.1％，報17,665點。

國指跌1.3％，報6,057點；科指盤中曾挫1.8％，低見3,581點，半日仍挫1.7％，午收3,585點。大盤半日成交443.63億港幣。

藍籌整體受壓。匯控再跌0.1％；友邦走低0.3％；碧服下滑0.6％；吉利跌2.5％；比亞迪降1.7％；港鐵挫3.3％；領展挫3.6％，領展與港鐵更是首兩位表現最差藍籌。

科網股賣壓大。騰訊跌2.7％；阿里巴巴跌2.9％；京東降1.3％；快手挫3％；百度降0.9％；嗶哩嗶哩跌2.7％；僅美團無升跌。

航運股逆市上揚。中遠海控升1.2％；旗下東方海外揚4.1％，為升幅最大藍籌；太平洋航運升0.4％；海豐升0.5％。