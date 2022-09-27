缺工缺料導致各大公共工程難以發包，新北市交通局調整招標策略，將過去統包工程改為設計標、工程標分開招標，目前板橋溪北公園、忠孝公園、信義國小及三重興華公園、信義公園等5座前瞻停車場已完成設計並陸續上網公開閱覽，力拚年底發包明年動工，可為板橋、三重再創1108格汽車停車位、164格機車停車位。

交通局長鍾鳴時指出，總工程經費6.8億餘元的溪北公園地下停車場設計為地下2 層，規畫270格汽車停車位、50格機車停車位；鄰近重慶黃市場、亞東商圈的忠孝公園地下停車場，總工程經費4.7億餘元，將闢建為地下2層、205格汽車停車位和32格機車停車位的綠建築停車場。

而從捷運海山站、亞東醫院站步行約10分鐘就抵達的信義國小地下停車場，總工程經費6.9億餘元，設計地下3 層、262格汽車停車位；這3座停車場均預計113年底完工，將滿足地方停車空間需求及捷運停車轉乘服務。

交通局停車管理科長蔡柏坤則說，三重興華公園地下停車場案接力在後天辦理工程標公開閱覽，三重信義公園地下停車場案則於10月底前，歡迎各營造業者至政府採購網下載閱覽。

交通局表示，新北市獲中央核定前瞻補助停車場工程有23案，全國最多，目前總計完工8座也為全國最多，執行金額也是全國最多。

其中板橋忠孝國中停車場於今年9月1日試營運近一個月來，整體停車率達近9成，民眾反應佳；今年底前還將有新莊運動公園、新店綠湖公園、中和佳和公園等3座地下停車場陸續完工，全力打造市民全智慧化和舒適便利優質的停車環境。