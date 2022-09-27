陸軍269旅在短短7個月內發生2位軍士官輕生死亡的悲劇，監委王美玉、趙永清調查指出，凸顯軍中仍存在斥責的領導管理文化與不當管教、心輔流於形式，以及志願役變成「不願役」，也凸顯內部管理、後勤作業等疏漏，監察院通過糾正國防部陸軍司令部。

2起事件分別為108年9月26日的謝中士輕生案，與109年4月19日黃中尉輕生案，監委表示，謝中士在108年9月26日因未繳交抄寫軍事準則，而遭副排長斥責「在我眼裡你就是掛中士的二兵」，受到這樣責罵的他回到寢室，沒有脫下防彈背心，就坐在床邊、兩眼無神，也沒有吃午餐，最後走到庫房以激烈手段自焚輕生。

監委指出，在半年後的109年4月16日，269旅又發生另一起黃中尉輕生事件，他曾在LINE群組寫了「我是屎缺廠長」，黃中尉先前是特戰部隊士兵，之後轉考軍官班分發到269旅旅部連，擔任二級廠廠長，不料副旅長陳銘輝到任後，要求採行集中管制作業，且要求各單位違規進行越級拆拚作業，並要求二級廠填載超出業務範圍的逐裝表，期間更是天天加班、甚至清晨5點50分還要帶體能訓練，結果帶隊訓練還遭到部屬當眾斥直、主官責難等。

監委說，黃中尉輕生的前3天，凌晨1時30分還在處理業務而未就寢，清晨就帶隊晨間體能訓練，而前1日晚上及當日早上也遭到主管指摘、部屬不耐煩的回話與指責，不難想像他承受了極大的工作壓力與身心疲累，也飽受言語的欺凌，最後發生輕生憾事。

監委強調，從謝中士及黃中尉在269旅的遭遇與處境，顯示軍中仍存在著斥責的領導管理文化與不當管教行為，心輔流於形式，且對於軍士官軍旅生活適應的協助輔助機制嚴重失靈與僵化等諸多問題，呼籲國防部必須將本案軍士官輕生事件視為軍中人權議題，並坦然面對加以改革，不要讓同樣的悲劇事件再次發生，耗損國軍官兵的士氣與能量。

監察院外交及國防委員會22日通過王美玉、趙永清對於269旅發生謝中士及黃中尉輕生事件的調查報告，除糾正陸軍司令部外，也要求國防部重新檢討議處相關失職人員。

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