民進黨苗栗縣長參選人徐定禎27日中午接受資深媒體人黃光芹專訪，針對該如何翻轉苗栗，終結黑金與派系政治、苗栗債務解決等相關政治討論，徐定禎也對於棄保效應直言不諱，希望中間選民可「棄宋保徐」，讓國民黨在苗栗執政72年可以翻轉。

黃光芹問到徐定禎在2018年選戰中拿到11萬票，是否有辦法穩定拿下這基本票數。徐定禎說，他認為現在選情結構變化大，基本盤可能要打8、9折，但他目前辦了60幾場問政說明會，即便沒有動員，就有好幾百人自發性到場，他明顯感受到選情氛圍比起2018年更好。

被問到各參選人行政經歷，徐定禎表示，苗栗這次有5人參選，撇開1位政治素人，苗栗議長鍾東錦、時代力量議員宋國鼎，都只有在自己選區的3鄉鎮參選過，國民黨提名的謝福弘只有水利會資歷，他跟其他人不同，不只曾擔任過頭份市長，也曾參選立委、縣長，18鄉鎮市早已走透透，這次參選算是第3次把全縣再走過1次。

徐定禎說，這次是背水一戰，也是他最後一戰，這次藍營分裂對選情來說，是最有機會翻轉苗栗的一次，他認為苗栗早就不是鐵板一塊，得票天花板也越來越高，前縣長劉政鴻導致苗栗負債、現任徐耀昌8年沒有太多作為，任何建設甚至發不出公務員薪水都要中央幫忙，他這陣子也感受到苗栗鄉親民心思變。

對於被外界指競選團隊，都是黨中央派人助選，徐定禎表示，他在各鄉鎮市總部的幹部都是在地人，因為黨中央有派柯建銘總召等人下來輔選，所以組織架構當然以黨內人員為主，但其餘競選基層幹部都是在地人，甚至很多都不是民進黨籍，他這次要選就要贏，當然要開大門、走大路，要成為53萬苗栗縣民的縣長，不是民進黨的縣長。

主持人問到藍營要求勝，恐有棄保效應。徐定禎表示，他認為沒有這種可能性，因為藍營內部這陣子互鬥、刀刀見骨，一定沒辦法操作棄保，苗栗長年都是派系把持、派系執政，民眾若對國民黨失望，就會把選票投給他。

對於苗栗整體選情，徐定禎認為，謝福弘雖然現在民調偏低，但背後有國民黨中央，在地則有劉政鴻、傅學鵬2位前縣長等人助力，婦女票、還有所謂的知識藍，會回去支持謝福弘；鍾東錦則因為議長身分，贏得多位議員、鄉鎮市首長肯定，這次還有9位議員跳船改無黨參選，他覺得鍾、謝此次無合作可能，因此他很有信心勝選。

至於時代力量宋國鼎是否會拉到選票，徐定禎說，多少都會有影響，但他認為宋國鼎少有選民服務，也不參與地方重大活動，縣長舉選是擴及全縣，沒辦法用空氣選票勝出，他希望想要改變的中間選民跟年輕族群，把選票集中給他。

徐表示，若年底藍營繼續執政下去，未來8、16年恐怕都是藍營執政，苗栗就會前途堪慮，而如果宋跟他2人加起來的票可以勝選，結果雙雙落選，那他們將成為無法改變苗栗的罪人，因此希望選民把票投給他。

徐定禎提到，他這次選戰目標是得到15萬票，他認為鍾東錦是開高走低、自己會開低走高，因此很有信心能拿下勝利，剩下2個月他會全力衝刺，並且持續舉行問政說明會，走到鄉親面前爭取認同，空戰部分他則請來青年團隊，透過社群來宣揚自己的理念。