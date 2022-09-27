袁姓一家4人與酒吧老闆林男發生衝突，警方獲報派快打部隊處置。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

袁姓一家4人在酒吧包廂內發生衝突。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄巿今日凌晨袁姓堂兄弟妹以及妹婿4人在酒吧家族聚會，24歲堂兄弟檔酒後發生爭執，堂兄還被堂弟用酒杯砸到頭破血流，此時酒吧老闆35歲林姓男子見狀擔心影響生意，立即加入勸架，不料過程中林男與袁家堂兄發生肢體拉扯，造成堂哥手腳受傷，酒吧客人見狀報警，警方出動快打部隊將5人帶回，袁姓一家依社維法送辦，而勸架林男反而惹禍上身，將依傷害罪移送法辦。

27日凌晨0時許，袁姓堂兄弟、22歲堂妹、23歲妹婿一家4人到民生一路某酒館聚會喝酒聚餐聊天，在凌晨3時許時，袁姓堂兄弟檔疑似酒後發生爭執，雙方開始互嗆，而堂弟在爭吵中，拿起手邊桌上的玻璃酒杯，朝堂兄砸過去，造成堂兄頭部撕裂傷流血，而酒杯也掉落地面破碎，間接造成一旁的穿著拖鞋的堂妹腳趾遭到割傷。

林男聽聞到一旁包廂有爭吵聲，隨即發出玻璃破碎的聲響，立即到現場查看，發現是袁姓一家人在爭吵，林男擔心會吵到其他的客人，於是幫忙袁姓一家埋單後將4人請出店外，但對於袁家4人來說只是轉移戰場，依舊在店外繼續爭吵，店內的林男見狀便到店外協助勸架。

林男勸架時，與袁家堂兄發生些許肢體拉扯，造成堂兄摔倒，手腳有擦挫傷，酒吧內的客人看到店外有衝突便報警，新興分局五福二路派出所凌晨3時30分許獲報，派遣快打部隊前往處置。

快打部隊到場後將受傷的堂兄、堂妹送往大同醫院就醫，無大礙。其餘3人則帶返所偵訊，全案將依傷害罪及社會秩序維護法移送偵辦及裁處，另外親屬之間的衝突也依規定逕行家庭暴力通報。原本受傷的袁家堂兄堅持提告林男傷害罪，勸架的林男反而公親變事主，幫忙勸架卻慘吃傷害官司。

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