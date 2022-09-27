民眾黨新竹市長候選人高虹安空降新竹，參選新竹市長，近期在臉書分享許多在新竹市區拍攝的宣傳影片、網美風格打卡照，欲拉近與新竹市民的生活。沒想到卻被民眾發現，照片、影片中的每一個景點，通通都是沈慧虹、林智堅市府團隊的政績，新竹市議員劉康彥分享網友做成的一系列對比圖卡，標籤「智慧政績虹安打卡」，引來網友笑翻留言「滿城都是林智堅與慧虹姐」、「要不是高虹安，真是忘了小智做過這麼多事。」

沈慧虹也在臉書提及，也許初來乍到的人，會以為新竹市容一直都像現在這樣。「我要說，不是的，所以我想邀請最近幾年才來到新竹生活的朋友，可以向鄰里探詢或上網搜尋，了解、看看環境過去的樣貌。」

沈慧虹的文章吸引許多網友感性留言「謝謝智慧團隊過去8年在新竹投入心力所做的建設，新竹真的變得非常美，這幾年我揪了好幾次帶著家人小孩摯友們，就這樣坐在香山的海岸邊騎腳踏車、賞夕陽！」、「新竹的改變，外地遊子最有感。」、「以前對新竹的印象就是舊舊的，沒什麼好玩的地方，現在超級大變身！」

劉康彥臉書分享，有一位地方媽媽用她個人的生活和觀察，在臉書po出一張圖文，紀錄這八年來新竹市的建設與改造。高虹安在上周末分享一張在古蹟「新竹州圖書館」的照片，反而喚醒新竹市民對於過去八年林智堅、沈慧虹與市府團隊攜手努力，讓新竹市徹底翻新的記憶。

該「智慧政績虹安打卡」系列圖卡，可見建設、改造年份，從2015年新竹州廳前噴水廣場、2016年護城河景觀改造，2020年新竹州圖書館、田徑場、火車站前廣場，還有最近期2021年完工的青草湖環湖步道，通通都是「智慧」和新竹市府團隊在這8年來的努力成果。