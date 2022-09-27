由頂新和德文教基金會維護經營的「文房・文化閱讀空間」，獲得今年台北市文化局「文化資產保存維護譽揚獎」管維推廣優勝獎的肯定。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

蕭巧怡表示，「文房．文化閱讀空間」的前身是幸町日式宿舍，為1930年日據末期的日式住宅，透過改建維護變成一座公益圖書館。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

蕭巧怡說，「文房」過去三年多來舉辦超過場的藝文活動，主題包羅萬象，包括文資保存、閱讀推廣、生活美學到地方創生，也與台灣藝術家合作展覽超過30檔，吸引超過2萬3000以上人次造訪。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

由頂新和德文教基金會維護經營的「文房・文化閱讀空間」，獲得今年台北市文化局「文化資產保存維護譽揚獎」管維推廣優勝獎的肯定，基金會執行長蕭巧怡表示，台灣文化資產的保存與推廣是基金會所重視的，老屋修復再利用，除了見證修復後的可用性，也搭起文化資產與民眾間的橋梁。

每棟老房子經過匠師巧手，都仍蛻變成有意思有文化有價值的美麗樣貌，台北市文化局為了表揚推動保存修復、管理維護推廣保存個人及團體，特別舉辦「文化資產保存維護譽揚獎」，獎項分為「保存修復」、「管維推廣」與「特別貢獻」三類，今年共有28個單位報名，有7位獲獎。

蕭巧怡表示，「文房．文化閱讀空間」的前身是幸町日式宿舍，為1930年日據末期的日式住宅，透過改建維護變成一座公益圖書館，目前都由頂新和德文教基金會維護經營，除了讓老屋華麗轉身外，也將它變成一個公共空間，讓人們在老屋內看見更多可能。

蕭巧怡說，「文房」過去三年多來舉辦超過場的藝文活動，主題包羅萬象，包括文資保存、閱讀推廣、生活美學到地方創生，也與台灣藝術家合作展覽超過30檔，吸引超過2萬3000以上人次造訪。

蕭巧怡強調，「文房」開館日提供建物歷史導覽和書籍借閱，出入場館參觀或參加活動都不需付費，希望能透過文化資產的保存，讓民眾對於台北城東的歷史有更深刻的探討與體悟，未來會持續努力，盡力搭起文化資產與民眾間的橋梁。