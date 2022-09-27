知名的媒體人陳斐娟，為財經線記者出身，主持東森《這！不是新聞》3年多，月初傳出她因不滿節目時段遭減半，生氣到當場直接清空座位，而後宣布離開東森電視台。陳斐娟也在臉書更新動態，還大方彈鋼琴與粉絲分享，顯然心情非常不錯。

陳斐娟從東森離開後，在臉書寫上：「大家都問我，為什麼離開東森？我只能說『人在江湖漂，那有不挨刀』你一定想問，誰射的刀？射了什麼刀？以後再告訴你們。怪只怪我眼鏡的度數不夠啦！放心，我們很快還會再見！等我喔。」似乎在暗諷有人在她身後放冷箭，她也賣關子，表示以後一定會告訴大家。

雖然陳斐娟尚未公開日後的新計畫，但她近日在臉書PO出3分多鐘彈鋼琴影片，表示：「你有多久沒有「心動」的感覺了？阿娟彈一首《心動》跟你分享！」影片中，陳斐娟心情非常不錯，還不時露出甜笑，顯見離開東森後，心情並未受到影響。

日前，陳斐娟的《這！不是新聞》播出時段為每周一至五晚間9點到11點，卻傳出因《理財達人秀》主持人李兆華的關係，原節目《這！不是新聞》播出時間受到影響，不僅砍到僅剩一小時，還將改為晚間10點到11點播出，據了解，陳斐娟因不滿這項變動，已經清光辦公室物品離開。東森財經新聞台表示，「《這！不是新聞》節目至今超過3年，正針對節目未來議題與型態進行討論，尋求對全國觀眾做出更大的貢獻，一切都在討論中」。