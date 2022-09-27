芎林鄉新建的聯合辦公廳舍集合了公所、代表會以及戶政事務所。（邱立雅攝）

新竹縣芎林鄉公所現址位於文昌街，因建物45年歷史相當老舊，透過內政部、縣府補助及公所自籌經費共1.81億元，預計最快在今年11月底建築結構完工，明年年中可搬遷進去使用。聯合辦公廳舍預計有公所、代表會以及戶政事務所進駐，落成後公廁將隨時提供給鄰近運動公園民眾使用。縣長楊文科27日前往視察，目前工程進度已達94.4％，工程也獲今年金竹獎評定特優。

芎林鄉公所建於1977年，距今已有45年歷史，廳舍老舊、道路狹小，民眾停車不便，洽公時容易造成交通混亂。鄉長黃正彪指出，透過縣府19公頃重畫區規畫機關用地，在2018年開始積極爭取經費興建聯合辦公廳舍。

芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程經中央核定，總工程經費達1.81億元，其中內政部補助7200萬元，新竹縣府補助7600萬元（含戶政事務所1600萬元），另專案補助機電與裝修工程500萬元，其餘公所自籌。工程已於2020年開工，去年8月上樑，預計今年11月20日建築結構完工。黃正彪指出，後續再行申請執照裝修內部，明年中有望搬遷進駐。

芎林鄉聯合辦公廳舍基地總面積1055坪，使用地坪面積1750坪，包含公所、代表會以及戶政事務所，黃正彪指出，4樓還有可容納近400人的活動中心以及地下室45席停車位。辦公廳舍完工後旁邊有平面停車場及特色公園，未來公所公廁對外開放，讓洽公以及前來公園玩耍的民眾使用。

楊文科表示，目前全新竹縣有包括芎林、關西、湖口、北埔、峨眉以及竹東共6個鄉鎮有遷建行政中心需求，芎林動作快，預計完工之後讓鄉親前往洽公能得到諸多便利。此外，芎林鄉聯合辦公廳舍也在近期內獲得新竹縣公共工程優質獎評選金竹獎，以具備候選銀級綠建築證書資格中多項指標，包括綠化率、節能、廢棄減量等，拿下建築工程類特優。